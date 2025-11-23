Scaroni a DAZN: «I conti si fanno a marzo come dice Max. Per lo stadio abbiamo lavorato insieme, ora saremo rivali per un’ora e mezza»

Scaroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match che andrà in scena tra pochi minuti in uno Stadio San Siro infuocato

Nel prepartita di Inter-Milan, derby valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Paolo Scaroni. Queste le dichiarazioni del presidente rossonero:

SULLO STADIO – «Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo, oggi siamo proprietari, ma da tanti anni lo gestiamo insieme. L’acquisto è un percorso lungo, ma le cose belle richiedono tempo. Certo che il nuovo stadio dovrà essere iconico come questo».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Abbiamo lavorato per rendere la squadra competitiva, come dice Max Allegri i conti si fanno a marzo, siamo fiduciosi. Per la prossima ora e mezza ci sarà molta rivalità».

QUOTE INTER MILAN – Dopo il mezzo passo falso contro il Parma, il Milan è chiamato al riscatto proprio nel derby milanese contro l’Inter, per non perdere contatto dalla vetta della classifica.

La quota OVER 0.5 (almeno un gol nel match) è data a 8.00 su SNAI grazie alla super quota maggiorata offerta ai nuovi clienti tramite link.

La stessa giocata è quotata 1.04 su Goldbet e su Lottomatica.