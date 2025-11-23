Connect with us

Scaroni a DAZN: «I conti si fanno a marzo come dice Max. Per lo stadio abbiamo lavorato insieme, ora saremo rivali per un'ora e mezza»

3 secondi ago

Scaroni è intervenuto ai microfoni di DAZN per presentare il match che andrà in scena tra pochi minuti in uno Stadio San Siro infuocato

Nel prepartita di Inter-Milan, derby valido per la dodicesima giornata del campionato di Serie A, ai microfoni di DAZN è intervenuto Paolo Scaroni. Queste le dichiarazioni del presidente rossonero:

 SULLO STADIO «Noi lo stadio lo dividiamo da tanto tempo, oggi siamo proprietari, ma da tanti anni lo gestiamo insieme. L’acquisto è un percorso lungo, ma le cose belle richiedono tempo. Certo che il nuovo stadio dovrà essere iconico come questo».

OBIETTIVI STAGIONALI – «Abbiamo lavorato per rendere la squadra competitiva, come dice Max Allegri i conti si fanno a marzo, siamo fiduciosi. Per la prossima ora e mezza ci sarà molta rivalità».

image 58

