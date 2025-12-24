De Laurentiis come Cardinale? Il presidente del Napoli cita la NBA e critica l’influenza degli agenti: le sue parole

De Laurentiis, intervistato a Radio CRC, parla del calcio moderno e cita la NBA. Sull’influenza degli agenti invece…

In occasione del tradizionale scambio di auguri natalizi su Radio CRC, Aurelio De Laurentiis è tornato a vestire i panni del critico feroce verso le istituzioni calcistiche. Il presidente del Napoli ha puntato il dito contro chi gestisce il pallone, accusando i vertici di essere troppo legati alla propria poltrona e alla ricerca del consenso elettorale, trascurando la salute del gioco. Secondo De Laurentiis, l’attuale calendario è insostenibile: “Non si deve distruggere un gioco giocando troppo”, ha dichiarato, paragonando l’abbuffata di match a una cena sbagliata che provoca incubi notturni.

L’allarme principale riguarda la salute degli atleti, messi a dura prova da ritmi incessanti che portano inevitabilmente a una catena di infortuni. Il patron azzurro suggerisce una vera e propria rivoluzione contrattuale per risolvere il problema. La sua proposta shock prevede di trasformare i calciatori in liberi professionisti, eliminando i vincoli di subordinazione classici per trattarli come vere e proprie aziende individuali. Questo cambiamento permetterebbe, secondo lui, di gestire meglio lo stress fisico e mentale a cui sono sottoposti i protagonisti in campo.

De Laurentiis, Il modello americano e il nodo degli agenti

Allargando il discorso alla sostenibilità del sistema, De Laurentiis ha citato l’esempio degli Stati Uniti, ricordando come l’NBA abbia avuto il coraggio di fermarsi per mesi per resettare e ripartire con più forza. Un contrasto netto con il calcio europeo e quello inglese che, a suo dire, non navigherebbero nell’oro come si vuol far credere. Per il presidente del Napoli, è necessario anche un intervento normativo per limitare e regolamentare il potere degli agenti, rimettenendo al centro del progetto l’unico vero motore del settore: i tifosi.

Il messaggio lanciato da Radio CRC è chiaro: senza una riforma strutturale del rapporto di lavoro e una riduzione del carico di partite, il sistema calcio rischia il collasso. De Laurentiis invita i colleghi e le istituzioni a non dimenticare che lo spettacolo vive della qualità dei suoi interpreti, oggi sacrificata sull’altare dei ricavi televisivi e dei calendari intasati.