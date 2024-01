De Ketelaere a Mediaset: «Rivincita col Milan, si può dire. Le critiche? Sono cresciuto»

Charles De Ketelaere, attaccante dell’Atalanta, ha parlato a Mediaset dopo la vittoria in Coppa Italia col Milan

PAROLE – «Grande vittoria e grande sensazione. È stato un lavoro di squadra, dopo la loro rete abbiamo avuto una bella reazione. Rivincita per me? Si può dire, ma non ho questa sensazione. Provo a vincere le partite. Critiche al Milan? Sono cresciuto, oggi abbiamo vinto. Sono contento qua, c’è ancora metà stagione da fare».