De Grandis: «Milan? Ecco cosa sta mancando»

Stefano De Grandis intervenuto a Campo Aperto su Sky Sport ha detto la sua sul Milan e sul ruolo di anti Inter:

MILAN – «In questo momento si affidano a Leao che è quello che strappa e piò saltare l’uomo. Perchè questo? Per due motivi: il primo è che Brahim Diaz dopo essere stato fantastico nella prima parte del campionato è un pò somparso. Dall’altra parte Saelemakers si sta alternando con Messias e Rebic non è nella massima condizione. La forza del Milan è stata i trequartisti che non ti danno punti di riferimento e Kessiè in mezzo al campo in questo momento è quello che manca».

ANTI INTER – «Il Napoli mi convince di più perchè ha più struttura più alternative, anche se non vedo come l’Inter possa perdere questo scudetto»