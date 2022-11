Stefano De Grandis presente negli studi di Sky Sport ha detto la sua su quella che potrebbe essere il Mondiale di Giroud

«Giroud non partirà sempre titolare, qualche volta giocherà Griezmann seconda punta con un centrocampista in più per dare maggiore solidità in mezzo al campo»