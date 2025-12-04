De Canio e le differenza tra Milan e Napoli. La sua opinione su Allegri e Conte: le parole

De Canio, intervistato a Tmw Radio, parla così della differenza tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte

L’ex tecnico Gigi De Canio è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per analizzare il vertice della classifica di Serie A, dominato attualmente da un testa a testa avvincente tra il Milan di Allegri e il Napoli di Conte. La sua prospettiva si è concentrata sulla squadra che, tra le prime quattro, offre le maggiori garanzie di stabilità e successo a lungo termine in un campionato così equilibrato.

De Canio ha espresso un giudizio netto, rifiutando di indicare un unico favorito e posizionando le due attuali capoliste sullo stesso piano di affidabilità. La sua valutazione non si basa solo sul talento individuale, ma su una combinazione di profondità della rosa e approccio tattico. Il motivo di questa parità risiede nel fatto che entrambe le squadre “hanno una rosa omogenea e valida dal punto di vista tecnico”. Questo significa che la qualità non è concentrata solo negli undici titolari, ma si estende alle riserve, garantendo continuità.

De Canio e La Filosofia degli Allenatori: Vincere, Non Convincere

Un fattore cruciale che unisce Milan e Napoli, secondo De Canio, è la filosofia di lavoro dei rispettivi allenatori, Allegri e Conte. Entrambi i tecnici sono descritti come “molto pragmatici“. Questo pragmatismo si traduce in un approccio al gioco basato sulla concretezza e sull’efficacia del risultato.

La priorità assoluta di Allegri e Conte è infatti quella di “lavorare e giocare per vincere”, superando la tentazione di puntare sulla spettacolarità fine a sé stessa. De Canio conclude che questa mentalità, che privilegia i tre punti sulla bellezza del gioco, è l’elemento che rende Napoli e Milan le squadre più solide e affidabili per la corsa al titolo.

