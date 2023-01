Nicola: «Il Milan disporrà dei calciatori clou». Le parole del tecnico della Salernitana sulla formazione rossonera

Davide Nicola ha parlato in conferenza stampa della situazione infortuni in casa Milan. Ecco le parole del tecnico della Salernitana:

«Non mi fido di queste notizie, a me piace sempre considerare il massimo potenziale degli avversari pur riconoscendo il nostro. Non mi sento rabberciato e so che il Milan disporrà dei calciatori clou»

