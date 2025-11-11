Connect with us

David in orbita Milan ma c'è tantissima concorrenza: due top club hanno già sondato la disponibilità della Juve

Calciomercato Milan, clamorosa indiscrezione! Tare tenta il colpo a sorpresa, offerta già pronta. Tutti i dettagli

Modric Milan, cosa c'è di vero dietro le voci di rinnovo? Volontà forte delle parti e nuovi record nel mirino del centrocampista croato. La situazione

Calciomercato Milan LIVE: Modric verso il rinnovo, per gennaio spunta la clamorosa suggestione David

Mercato Milan, spunta David a gennaio? Il canadese intriga Allegri ma sono due le condizioni per il possibile colpo in attacco

10 minuti ago

David, l’attaccante della Juve è in orbita Milan ma c’è tantissima concorrenza: Chelsea e Tottenham hanno già effettuato un sondaggio

Il calciomercato Milan osserva con attenzione Jonathan David, attaccante canadese in netta difficoltà dopo il suo arrivo a parametro zero alla Juventus. Il club rossonero non è però l’unico sulle tracce del giocatore, le cui prestazioni opache stanno scatenando le sirene del mercato.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Chelsea e Tottenham si sarebbero informate per la formula del prestito per il classe 2000.

La Juventus per ora non ha aderito a questa soluzione, convinta della possibile rinascita del giocatore. Tuttavia, il futuro di David dipende esclusivamente da Luciano Spalletti: una sua eventuale bocciatura definitiva nelle prossime settimane aprirebbe a scenari inaspettati, riattivando con forza l’interesse del Milan e delle squadre di Premier League.

