Calciomercato
David in orbita Milan ma c’è tantissima concorrenza: due top club hanno già sondato la disponibilità della Juve
Il calciomercato Milan osserva con attenzione Jonathan David, attaccante canadese in netta difficoltà dopo il suo arrivo a parametro zero alla Juventus. Il club rossonero non è però l’unico sulle tracce del giocatore, le cui prestazioni opache stanno scatenando le sirene del mercato.
Secondo quanto riportato da Tuttosport, anche Chelsea e Tottenham si sarebbero informate per la formula del prestito per il classe 2000.
La Juventus per ora non ha aderito a questa soluzione, convinta della possibile rinascita del giocatore. Tuttavia, il futuro di David dipende esclusivamente da Luciano Spalletti: una sua eventuale bocciatura definitiva nelle prossime settimane aprirebbe a scenari inaspettati, riattivando con forza l’interesse del Milan e delle squadre di Premier League.