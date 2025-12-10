David Luiz si racconta alla Gazzetta: dalle sigarette di Sarri a quella volta in cui chiamò Sacchi in questo modo…

David Luiz parla alla Gazzetta: dall’esperienza al Chelsea con Sarri fino a quella conversazione con Sacchi. Le parole del difensore

David Luiz, difensore attualmente al Pafos, ha approfittato della sua intervista a gazzetta.it per chiarire un vecchio e curioso episodio che lo ha visto protagonista in diretta televisiva con Arrigo Sacchi. Riguardando il video, l’ex difensore del Chelsea e dell’Arsenal ha subito voluto smentire le voci che lo vedevano ubriaco: “Non ero ubriaco, io sono astemio. Quello era solo un momento di pura euforia: avevamo appena vinto la Champions League”. Ha aggiunto, divertito, che capiva perché il video potesse aver tratto in inganno gli spettatori. Quella notte a Monaco, Luiz urlò a Sacchi la parola “careca”, che in portoghese significa “pelato”, specificando che si trattava solo di uno scherzo goliardico.

La sua carriera è stata costellata da grandi allenatori italiani, tra cui Ancelotti, Di Matteo, Sarri e Conte.

David Luiz, Il Caos Iniziale con Maurizio Sarri

Parlando di mister Conte, David Luiz lo ha definito “un grande allenatore, molto passionale”, ricordando la vittoria della Premier League ottenuta insieme. La parte più aneddotica è riservata a Maurizio Sarri. Nonostante l’ottimo rapporto, il difensore ha raccontato che per il tecnico l’inizio al Chelsea fu difficilissimo, poiché cercava di imporre lo stesso gioco praticato a Napoli. Luiz ricorda le sfuriate di Sarri verso Hazard, al quale urlava: “‘Devi pressare!’. Io gli dicevo: ‘Mister, qua devi gestire, ci sono altri giocatori’, ma lui rispondeva: ‘No, non mi interessa!’”. La frustrazione di Sarri era tale che, nei primi mesi, David Luiz lo vedeva “lanciare pezzi di carta per terra” durante le trasferte in treno, minacciando di andarsene. Nonostante le difficoltà iniziali — e il fumo costante nell’ufficio del tecnico — dopo tre mesi la squadra iniziò a seguirlo, culminando nella vittoria dell’Europa League.