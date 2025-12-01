Damascelli e la critica alla Serie A: un campionato mediocre. Poi la sua opinione sugli arbitri...

Damascelli, su Il Giornale, esprime così la sua critica contro il campionato italiano e gli arbitri della nostra Serie A: le sue parole

Tony Damascelli, sulle colonne de Il Giornale, ha espresso un giudizio fortemente critico sullo stato attuale della Serie A. Secondo il giornalista, il calcio offerto dalle squadre che guidano la classifica porta a «rassegnarsi a una mediocrità per nulla aurea», lasciando poco spazio al divertimento. La sconfitta della Roma, la quarta stagionale, ha ceduto il primo posto al Napoli di Conte, che ha affiancato il Milan, con l’Inter in riavvicinamento. Tuttavia, Damascelli liquida questa corsa come «polvere, nebbia», sostenendo che non c’è una luce tecnica che possa infondere fiducia nella qualità complessiva del campionato.

A peggiorare il quadro generale, si aggiunge la questione delle direzioni di gara, vista come una piaga inestirpabile.

Damascelli continua con la sua critica

Damascelli prosegue l’analisi criticando aspramente la classe arbitrale. Egli ritiene che il passaggio «da arbitro ad arbitrio è un attimo» e che protestare sul problema è inutile, in quanto la situazione è destinata a peggiorare. Il giornalista accusa la «casta» di non accettare critiche, rinchiudendosi e proteggendosi per timore di perdere potere. Sebbene il problema esista in tutti i campionati europei, Damascelli definisce le lamentele come «urla nel deserto» e «avvertimenti inascoltati». Infine, l’articolo si conclude con l’analisi delle crisi di due club storici. La situazione della Fiorentina è descritta come «seria davvero», con zero vittorie in 13 partite, contestazioni e voci di vendita della proprietà. Una situazione meno clamorosa, ma comunque preoccupante, riguarda il Torino di Cairo, che subisce sconfitte pesanti e vanta la peggiore difesa della Serie A.