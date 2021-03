Dalot: «Vi spiego perchè è un momento molto felice»

Diogo Dalot ha parlato del momento del Milan affermando che non pensa ancora al futuro ma solo a finire bene la stagione

Intervistato dai microfoni di Sport Mediaset, Diogo Dalot ha raccontato le sue sensazioni sul momento del Milan, reduce dall’importante pareggio di Manchester in Europa League:

RAPPORTO CON MOU: «Sono grato per tutto, quando posso parlo con lui. Mi piace Mourinho, è una grande persona e un grande allenatore, sono grato per tutto quello che ha fatto per me».

SUL MOMENTO: «Sono felice per quello che stiamo facendo, molto contento per come sto giocando in questa stagione. Futuro? Non è nei miei pensieri, sono tranquillo, a fine stagione vedremo».

SUL RITORNO CON LO UNITED: «Il regalo perfetto è vincere e passare il turno. Sarebbe il miglior regalo da ricevere».