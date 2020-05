Dalla Francia: Tonali promesso all’Inter. Milan non lasciartelo sfuggire

Secondo il giornale francese le 10 Sports, Sandro Tonali sarebbe stato promesso all’Inter: il club nerazzurro sfida il Milan dopo Sensi

A poco meno di 12 mesi di distanza dall’affare Sensi, finito all’Inter nonostante un lungo corteggiamento da parte del Milan, si prospetta una replica anche per la prossima estate con protagonista Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia è un grande tifoso milanista, sondato da diversi mesi dal Milan, ma ad oggi appare sempre più vicino alla firma con Inter.

Secondo quanto riportato dal giornale francese Le10Sports, le rondinelle avrebbero addirittura già raggiunto un accordo tra gentiluomini con l’Inter per la cessione di Tonali nella prossima sessione di calciomercato. Per il Milan sarebbe la seconda beffa in meno di anno, ma niente è ancora perduto visto che sia dall’Inter che dal Brescia non sono arrivate conferme. Il Milan è ancora in tempo, ma non c’è tempo da perdere.