Curva Sud Milan, nasce il nuovo coro ispirato a “Muchachos”

All’U-Power Stadium di Monza ha fatto il suo esordio un nuovo coro della Curva Sud per il Milan sulle note di Muchachos.

Il coro reso famoso dall’Argentina durante il Mondiale 2022 è stato ripreso da quelli rossoneri con questo testo:

Da quand’ero piccolino

Io mi innamorai di te

Il mio cuore che batteva

Non mi chiedere perché

Non te lo posso spiegar

Non potrai capire mai

Quanto è bello l’AC MILAN

Quanto è bello essere NOI

Io per sempre ci sarò

Quando il milan giocherà

Come quando da bambino

La guardavo con papà

Bandito

Una vita accanto al diavolo

E la sciarpa rossonera

Con orgoglio indosserò

E fiero

Di aver scelto sempre e solo te

Ogni giorno nella vitaaaa

Cosa più bella non c’è