Cuomo analizza così il Milan di Allegri: in attacco c’è questa necessità. Le sue parole

Cuomo parla così del Milan di Allegri e sottolinea la necessità dei rossoneri. Ecco la sua analisi sul Diavolo

A margine della conferenza stampa di Massimiliano Allegri, Michael Cuomo di TeleLombardia ha espresso un’analisi critica sull’attuale situazione offensiva del Milan. Secondo il giornalista, il principale problema dei rossoneri risiede nella mancanza di continuità e nell’eccessiva dipendenza dalle giocate estemporanee dei suoi talenti, in particolare Pulisic e Leão. Cuomo sostiene che la squadra non possa fare affidamento costante sull’episodio, citando come esempio la doppietta di Pulisic contro il Torino, definita “un po’ episodica”.

Cuomo, La Necessità di un Attacco Più Affidabile

Cuomo ha messo in discussione la centralità di Christian Pulisic nel progetto offensivo, non solo per la natura delle sue prestazioni, ma anche per la sua disponibilità fisica. Il collega ha evidenziato come l’esterno americano abbia giocato complessivamente meno della metà dei minuti totali disputati dal Milan in stagione.

Secondo l’analisi, un giocatore con questo tasso di presenze non può garantire la necessaria affidabilità su cui un club ambizioso dovrebbe basare le proprie strategie. Cuomo ha espresso la sua preoccupazione sul fatto che l’efficacia dell’attacco milanista sia troppo legata a domande come: “Come si è svegliato Leão? Come sta Pulisic?“, sottolineando che l’attacco rossonero manca della continuità fornita, ad esempio, da un giocatore come McTominay nella stagione precedente in un altro contesto. Il Milan, per ambire a obiettivi importanti, dovrebbe dunque svincolarsi dalla logica dell’episodio.