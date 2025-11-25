Cruciani parla così del derby. Dai portieri al peso di Allegri: le sue parole

Cruciani parla così del derby vinto dal Milan. Dalla differenza dei due portieri al peso di Allegri: ecco le sue parole

Nel corso dell’ultima puntata del podcast “Number 1”, Giuseppe Cruciani ha messo a confronto due figure chiave della vittoria del Milan nel derby: Mike Maignan e Massimiliano Allegri. L’analisi del giornalista si è concentrata sulla netta disparità tra i due estremi difensori milanesi: “Il Milan ha un grande portiere, l’Inter ha un portiere normale”, ha sentenziato Cruciani. Questa differenza si traduce in punti concreti per la classifica: “Il portiere del Milan porta punti, perché è un fatto oggettivo, il portiere dell’Inter al limite toglie punti”.

Cruciani ha poi acceso i riflettori sul ruolo decisivo di Allegri non solo nel recente successo, ma anche nel mercato. Secondo il giornalista, Maignan è rimasto al Milan principalmente per l’intervento del tecnico livornese. “Diciamo la verità, Maignan è rimasto perché c’era Allegri. Stava per andare al Chelsea, ma è intervenuto Allegri che gli ha detto di restare”. Cruciani ha aggiunto che nessun detrattore di Allegri può contestare il suo contributo nel trattenere Maignan in rossonero e nell’aver portato Rabiot.

Cruciani e Allegri: una fortuna… costruita

Riguardo alla tanto dibattuta “fortuna di Allegri”, Cruciani ha ribaltato la prospettiva. Se il Milan è la squadra che ha perso meno partite, non si può parlare di pura casualità, anche se si citano i pali dell’Inter nel derby. “Si può essere. Ma ci vuole sempre un po’ di fortuna, però la fortuna la si costruisce, non è che arriva così casualmente, la devi aiutare”.

Cruciani ha concluso smontando l’idea che Allegri sia “predestinato” ad essere fortunato, citando gli anni recenti alla Juventus come prova: “Non mi pare che negli ultimi anni alla Juve abbia avuto fortuna”. Il successo attuale è frutto di un mix di lavoro e della dose di fortuna che serve per vincere.