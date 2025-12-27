Cruciani stronca l’arrivo di Füllkrug al Milan: «È uno scarto del West Ham». Le sue parole

Cruciani critica apertamente l’ingaggio di Fullkrug da parte del Milan. Ecco le parole del giornalista sul nuovo acquisto rossonero

Durante l’ultima puntata del podcast Number 1, Giuseppe Cruciani ha commentato con il suo solito stile senza filtri il primo innesto del mercato invernale del Milan. L’arrivo di Niclas Füllkrug, giunto in prestito dopo le esperienze con Borussia Dortmund e West Ham, non sembra aver convinto affatto il conduttore. Secondo Cruciani, l’idea che l’attaccante tedesco possa rappresentare la soluzione ai problemi realizzativi della squadra di Fonseca è una speranza priva di solide basi tecniche.

L’analisi di Cruciani si fa particolarmente dura quando ripercorre l’ultima parentesi inglese del calciatore. Definendo Füllkrug uno “scarto del West Ham”, il giornalista ha sottolineato come l’attaccante non sia riuscito a integrarsi nemmeno in una squadra di media classifica in Premier League. Sebbene abbia ammesso di non possedere la “palla di vetro” e che il calcio possa sempre riservare sorprese, Cruciani ritiene improbabile che un profilo reduce da una stagione così opaca possa improvvisamente rigenerarsi a San Siro.

Cruciani, incognita fisica e dubbi tattici per il reparto offensivo

Il timore principale riguarda però le condizioni atletiche del nuovo numero nove rossonero. “Con dei problemi fisici del genere, ho enormi dubbi che possa risolvere l’attacco del Milan”, ha incalzato Cruciani, mettendo in guardia i tifosi su un acquisto che appare più come una scommessa rischiosa che come una certezza. Per il giornalista, il rischio di aver puntato su un giocatore logoro è altissimo, specialmente in un momento della stagione dove al Milan servirebbero garanzie immediate e non incognite da recuperare.