Critiche a Romagnoli: la risposta di Pioli è chiara. Decisione presa

Critiche a Romagnoli: Stefano Pioli da una risposta chiara a tifosi e addetti ai lavori prendendo una decisione ferma

Non una settimana facile per Alessio Romagnoli che, sin dal giorno dopo il derby, è stato al centro di un vortice di critiche da parte di una fetta del tifo rossonero. «Ha bisogno di riposo» la battaglia perorata anche da qualche addetto ai lavori che però, almeno ad oggi, non sembra aver smosso le certezze di Stefano Pioli.

Già ieri nel corso della sua conferenza stampa, il tecnico rossonero aveva difeso apertamente il proprio capitano «Non mi piace trovare un colpevole nelle sconfitte. Alessio è il capitano di questa squadra e ha fatto tanto per la nostra crescita». Non solo parole ma anche fatti, in pieno stile Pioli, come testimoniato dalla scelta di schiere nuovamente Romagnoli titolare questa sera contro la Stella Rossa. Il difensore che riposerà sarà infatti Simon Kjaer, anche lui opaco nel derby, venendo sostituito da Tomori al centro della retroguardia.