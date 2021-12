Criscitiello lancia l’allarme: «Milan, servono interventi sul mercato»

Michele Criscitiello ha parlato così del momento del Milan ai microfoni di Tuttomercatoweb. Le sue dichiarazioni

«La squadra vista in Champions ha confermato di non meritare gli ottavi. D’altronde passare, dopo un girone così mediocre, sarebbe stato un regalo. Con i ragazzini del Liverpool, il Milan non ha giocato la partita da dentro o fuori. Non si è visto nulla. A Udine stesso copione. Ibra, in serie A, si arrangia ancora ma quando si alza il livello scompare dal campo. Il gol di Udine porta la sua firma e, in parte, quella di Silvestri. I friulani avrebbero meritato di vincere ma giustamente le partite durano 95 minuti. Il Milan rischia di arrivare lungo a gennaio. Come già detto, le seconde linee non valgono i titolari. Se sei sotto e per recuperare ti affidi a Daniel Maldini significa che devi fare urgentemente mercato. Ragazzo di qualità ma per vincere lo scudetto devi avere 18 calciatori di affidabilità e sostanza.»