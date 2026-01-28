Criscitiello critica la gestione di Leao: «Da esterno faceva la differenza, non è una prima punta. Allegri sta perdendo la sua scommessa…»

Criscitiello parla così di Rafael Leao e le sue ultime prestazioni da prima punta: ecco le parole del giornalista

Il rendimento di Rafael Leao finisce sotto la lente d’ingrandimento di Michele Criscitiello, che nell’ultima puntata del podcast Cose Scomode ha espresso forti perplessità sulla gestione del portoghese. Secondo il giornalista, il numero 10 rossonero sta attraversando un lungo periodo di appannamento, faticando a essere decisivo come in passato. La critica principale riguarda la mancanza di incisività nelle ultime quaranta partite, un dato che per Criscitiello separa i «veri campioni» dai giocatori che faticano a trascinare la squadra nei momenti di difficoltà, specialmente quando gli spazi si restringono.

Il nodo della questione, tuttavia, risiede nella scelta tattica di Massimiliano Allegri. Secondo Criscitiello, il tecnico livornese sta forzando la natura del giocatore schierandolo in una posizione non sua per sopperire alle carenze dell’organico. Leao, infatti, avrebbe bisogno di praterie per sprigionare la sua velocità, condizioni che raramente si verificano contro le difese chiuse della Serie A, e ancor meno se confinato nel ruolo di riferimento centrale avanzato dove non riesce a fare la differenza.

Criscitiello, Allegri e la scommessa (persa) su Leao centravanti

Il passaggio di Leao al ruolo di prima punta è visto da Criscitiello come un esperimento fallito, dettato più dalla necessità che da una reale convinzione tecnica. «Allegri in questo momento sta perdendo la sua scommessa perché Leao non è una punta» ha sentenziato il direttore di Sportitalia, aggiungendo che il tecnico si è «fissato» con questa soluzione tattica a causa della mancanza di alternative di ruolo nel reparto offensivo. Secondo questa analisi, il talento di Leao risulterebbe snaturato, rendendolo molto meno pericoloso rispetto a quando poteva agire partendo dalla fascia sinistra.

