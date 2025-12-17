Crezzini criticato, grandi polemiche in Milan Sassuolo: la scelta verso il prossimo turno - Milan News 24

Crezzini è finito al centro delle critiche per alcune scelte effettuate in Milan Sassuolo, è arrivata la decisione!

Il post-partita di Milan-Sassuolo continua a far discutere, spostando l’attenzione dal campo alle decisioni arbitrali che hanno segnato il match. Al centro della bufera c’è la direzione di gara di Valerio Crezzini, fischietto della sezione di Siena, la cui gestione di alcuni episodi chiave ha sollevato un polverone di polemiche, portando a conseguenze immediate nelle designazioni per il prossimo turno di campionato.

L’episodio contestato: il gol annullato a Pulisic

Il momento della discordia è scoccato in occasione della rete del potenziale 3-1 siglata da Christian Pulisic. L’esterno offensivo statunitense, capitano degli USA e pedina fondamentale del Diavolo per la sua capacità di saltare l’uomo e la sua freddezza sotto porta, aveva trovato la via del gol con una giocata di alta scuola. Tuttavia, la gioia dell’attaccante rossonero è stata strozzata dal fischio di Crezzini, che ha annullato la marcatura scatenando le proteste della panchina e dei tifosi presenti allo stadio.

La scelta del direttore di gara toscano è apparsa ai più poco convincente, alimentando il dibattito sulla coerenza delle decisioni arbitrali in questa fase cruciale della stagione. Anche Antonio Conte, il tecnico dei rossoneri noto per il suo temperamento sanguigno e per la pretesa di un’attenzione millimetrica ai dettagli regolamentari, ha manifestato tutto il suo disappunto per una decisione che avrebbe potuto chiudere definitivamente i conti del match.

La decisione dell’AIA: Crezzini resta ai box

Le conseguenze per l’arbitro senese non si sono fatte attendere. Analizzando le designazioni ufficiali per il prossimo weekend calcistico, il nome di Crezzini brilla per la sua assenza: il direttore di gara non è stato assegnato ad alcun match, né in Serie A né in Serie B.

Questa esclusione totale dai quadri operativi del turno ha tutto il sapore di una punizione disciplinare o tecnica. Nel gergo dei vertici arbitrali, un turno di riposo forzato dopo una prestazione contestata è il segnale chiaro di una bocciatura temporanea, volta a far sbollire le polemiche e a permettere al fischietto di ritrovare la necessaria serenità.

Riflessi sul campionato dei rossoneri

Mentre il designatore valuta l’operato dei suoi arbitri, la compagine meneghina deve guardare avanti, consapevole che ogni punto e ogni decisione può pesare come un macigno sulla classifica finale. La gestione dei casi dubbi resta un tema caldo, e il “fermo” imposto a Crezzini conferma quanto sia alta la tensione e l’esigenza di precisione nel massimo campionato italiano.