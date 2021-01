Crespo: «Milan, mentalità moderna. Forte con il pallone e pressing alto»

Crespo ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l’Inter ed il Milan , in lotta per lo scudetto

Crespo ha parlato a Gazzetta dello sport mettendo a confronto due sue ex squadre ovvero l’Inter ed il Milan , in lotta per lo scudetto.

.VALORE AGGIUNTO- «Il valore aggiunto del Milan, è il mix tra esperienza, che dà Ibrahimovic, e freschezza atletica garantita dai giovani. È una squadra che, quando ha il pallone, sa che cosa fare e qui è stato bravo Pioli a insegnarglielo. E quando il pallone ce l’hanno gli avversari va a pressare alto, va a far paura, a mettere ansia. Il modo in cui il Milan sta in campo è davvero moderno».