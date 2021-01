Sconcerti: «Solo Milan, Inter e Lazio sono nei parametri scudetto»

Intervenuto al ‘Corriere della Sera’, Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto. Le parole del giornalista

Intervenuto al ‘Corriere della Sera’, Mario Sconcerti ha parlato della lotta scudetto. Le parole del giornalista:

«C’è una classifica sconosciuta ma molto indicativa, sorprendente per la sua regolarità. E’ quella dei gol. Non conta il numero dei gol, conta come distribuisci i gol, in quante partite segni.

La Juve è rimasta senza segnare 2 volte il campionato scorso, due volte quello precedente e quattro volte l’anno prima ancora. Solo Milan, Inter e Lazio sono dentro i parametri scudetto. Milan e Inter hanno infatti segnato sempre, la Lazio una sola volta in meno».