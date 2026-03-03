Cremonese Milan, dominio offensivo assoluto: record stagionale di Expected Goals per i rossoneri

Cremonese Milan ha mostrato una superiorità schiacciante della squadra di Allegri, che ha prodotto una mole di occasioni da rete senza precedenti

Il successo rossonero allo stadio Zini non è stato soltanto un esercizio di cinismo, ma il risultato di una manovra avvolgente che ha messo alle corde la retroguardia grigiorossa per l’intero arco dei novanta minuti. Sotto la guida di Massimiliano Allegri, il Milan ha trovato una fluidità offensiva eccezionale, sfruttando al meglio le sovrapposizioni di Davide Bartesaghi, il giovane esterno sinistro classe 2005 dotato di grande spinta atletica. La capacità dei rossoneri di penetrare in area di rigore ha permesso di creare pericoli costanti, staccando nettamente le medie stagionali registrate finora.

Il primato statistico certificato da Opta

I numeri analitici confermano la prestazione superlativa dei rossoneri, che si presentano alla sfida contro l’Inter con il morale alle stelle. La produzione offensiva della squadra è stata tale da superare ogni altra gara disputata nel torneo 25/26, evidenziando una crescita tattica notevole. Mentre i nerazzurri si preparano alla stracittadina, la compagine meneghina si gode un primato statistico che testimonia la qualità delle conclusioni tentate durante il match.

Il dato è stato analizzato nel dettaglio da Opta, la celebre agenzia di rilevazioni statistiche, che ha sottolineato l’eccezionalità della prova fornita dai ragazzi di Allegri.

Analisi in vista della sfida con l’Inter

Il valore di 3.56 xG non è soltanto un numero, ma la prova tangibile di un assetto tattico che finalmente premia gli sforzi dell’allenatore toscano. Questo exploit arriva nel momento migliore possibile, mettendo pressione all’Inter e ai suoi difensori. Se i rossoneri riusciranno a mantenere questa capacità di trasformare la manovra in occasioni nitide, il derby della Madonnina contro la Beneamata potrebbe vedere una squadra rossonera ancora più aggressiva e pericolosa rispetto alle ultime uscite stagionali.

