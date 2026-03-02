Modric che gesto, in Cremonese Milan: al gol di Pavlovic! Avete visto il fuoriclasse croato? – FOTO

Modric è dentro la causa Milan al 100%, il gesto del croato al gol realizzato da Pavlovic al 90′ della sfida con la Cremonese

Minuto 89 di Cremonese-Milan, Luka Modric batte un angolo corto e scambia rapidamente con Estupinan, il croato lascia partire un cross perfetto in area di rigore che viene prima spizzato da De Winter poi toccato da Pavlovic e finisce in gol. E’ il vantaggio che sblocca una partita che sembrava ormai stregata.

Quella che forse è passata inosservata è l’esultanza di Modric alla rete del serbo, non perché non sia normale esultare per un gol al 90′, ma farlo in questo modo, per un 40enne che ha vinto tutto non è affatto scontato.

L’ex Real Madrid dopo aver fatto partire il cross guarda dove va a finire il pallone e lo segue con lo sguardo della speranza, quando poi gonfia la rete urla e si lascia andare a terra stremato ma felicissimo. Anche in questi piccoli gesti si vede come il fuoriclasse è coinvolto a pieno nella causa Milan.

