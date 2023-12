Costacurta: «Al Milan manca fiducia e magia. Leao? Se vuole diventare leader…». La sua analisi a Sky Sport

Intervenuto negli studi di Sky Sport, Costacurta ha parlato così del momento del Milan. Di seguito le sue dichiarazioni.

COSTACURTA – «Il Milan è una squadra che ha perso tanta fiducia e quindi tanta magia. È un momento in cui le cose non vanno come devono andare, ogni tanto qualcuno deve sforzarsi a fare qualcosa per trascinare la squadra. Leao? Se vuole diventare un leader deve imparare a trascinare»