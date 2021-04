Costacurta: «Mi viene da pensare che il Milan sottovaluti certe gare»

Costacurta ha parlato prima della gara in programma questo pomeriggio al Tardini tra Milan e Parma

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24, Alessandro Costacurta ha parlato dello strano bilancio del Milan nelle partite in casa e in quelle in trasferta:

«In casa forse si sentono più sereni e tranquilli, mi viene da pensare che sottovalutano le gare casalinghe. Mi viene da pensare questo». Oggi il Milan giocherà in trasferta contro il Parma al Tardini.