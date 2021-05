Costacurta: «La Juventus non ha dimostrato lo stesso spirito del Milan»

A commento del derby d’Italia che ha visto la Juventus battere l’Inter, Alessandro Costacurta ha così parlato dell’attuale lotta Champions:

«Oggi la Juventus contro l’Inter ha avuto lo spirito giusto ma in questo campionato ha dimostrato di essere inferiore, in quel senso, rispetto a tutte quelle che le stanno avanti in classifica».