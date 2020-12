Corsera, stop al decreto crescita: per il Milan un grande rischio economico secondo quanto riportato dal quotidiano che spiega così

Corsera, stop al decreto crescita: per il Milan un grande rischio economico secondo quanto riportato dal quotidiano che spiega così.

STOP TASSAZIONE RIDOTTA- Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un documento in cui spiega che la tassazione ridotta prevista dal Decreto Crescita del 2019 per gli sportivi non è applicabile in assenza di un Dpcm attuativo, al momento inesistente e sono quindi a rischio le agevolazioni per i calciatori arrivati negli ultimi due anni che non avevano residenza fiscale in Italia.

COSA RISCHIA IL MILAN- Sempre secondo il quotidiano, il Milan potrebbe rimetterci circa 7-8 milioni di euro, solo per questa stagione.