Bellinazzo: «Ibra grazie al decreto crescita, ma ora il Milan rischia di..»

Marco Bellinazzo, esperto di finanza, ha parlato del Decreto Crescita in relazione al mondo calcistico e delle relative conseguenze: «Il Decreto Crescita ha introdotto nella primavera del 2019 una facilitazione per ingaggiare calciatori che nei due anni precedenti non erano stati in Italia.

E che restando fiscalmente in Italia per almeno un biennio permettevano alle società di risparmiare il 50% in tasse. I club possono così investire su ingaggi più alti contando su quel risparmio. Il problema è che per rendere operativa la norma bisogna emanare un decreto attuativo, cosa che non è stata fatta» ha dichiarato il giornalista a TMW.

Su Ibrahimovic: «Ibrahimovic avendo allungato il suo contratto rientra nell’agevolazione, senza Decreto Crescita il Milan rischia di dover pagare l’intera quota fiscale. Chiedendo magari poi il rimborso al fisco, ma sappiamo quanto sia lento il fisco nel rendere i soldi ai cittadini».