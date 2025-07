Calciomercato Milan, Matteo Moretto conferma le difficoltà ad arrivare al grande obiettivo: cosa sta succedendo e le ultimissime

Secondo quanto riportato da Matteo Moretto, noto esperto di mercato, la pista che porterebbe Guela Doué dello Strasburgo al Milan si è decisamente raffreddata. Le speranze dei rossoneri di portare il giovane talento francese a San Siro sembrano al momento affievolirsi a causa di una ampia distanza tra le richieste dello Strasburgo e l’offerta del club milanese.

Il Milan, alla ricerca di rinforzi per la prossima stagione, aveva individuato in Doué un profilo interessante per il suo progetto. Il difensore, apprezzato per le sue qualità e il suo potenziale, rientrava nei piani di ringiovanimento e rafforzamento della rosa. Tuttavia, le negoziazioni con il club francese si sono rivelate più complesse del previsto. Lo Strasburgo, consapevole del valore del suo giocatore e della sua giovane età, non ha intenzione di cederlo a prezzi di saldo. Le cifre richieste sono considerate eccessive dalla dirigenza rossonera, che non vuole spingersi oltre i propri parametri economici.

Questa situazione di stallo suggerisce che, a meno di significativi cambiamenti nelle posizioni delle due società, l’affare Doué-Milan è destinato a rimanere in un vicolo cieco. Il Milan potrebbe quindi essere costretto a virare su altri obiettivi di mercato per la fascia o il reparto difensivo, abbandonando l’idea di portare Doué in Serie A. Il raffreddamento di questa pista dimostra la cautela e la fermezza del Milan nelle trattative, deciso a non sborsare cifre che ritiene sproporzionate, anche per i talenti più promettenti.