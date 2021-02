Corsera, Milan che scivolone. Dominato dallo Spezia che passa due volte

Corsera, tra i primi titoli della sezione sportiva odierna c’è ovviamente lo scivolone ligure del Milan che perde malamente una gara storta

Corsera, tra i primi titoli della sezione sportiva odierna c’è ovviamente lo scivolone ligure del Milan che perde malamente una gara storta, una di quelle da vincere assolutamente e che invece, ironicamente, invertono i fattori, cambiando il risultato: “Dominato dallo Spezia che passa due volte. Ibra e compagni subiscono una lezione”. Non usa mezzi termini il quotidiano di questa mattina per scuotere la squadra rossonera che ora avrà 4 partite tremende in pochi giorni.

CALENDARIO NEMICO- Una sconfitta che non ci voleva a questo punto della stagione, soprattutto se maturata contro una squadra, sicuramente costruita bene ma comunque in lotta per la salvezza. Giovedì i rossoneri saranno a Belgrado per cercare di domare la Stella Rossa, poi il Derby. A quel punto la gara di ritorno di Europa League, prima della Roma, altro match delicatissimo che all’andata tolse due punti ai rossoneri tra le polemiche rivolte all’arbitro Giacomelli.