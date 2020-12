Corsera, Ibra si fa male di nuovo ma i piani del Milan non cambiano e per piani si intende quelli di mercato, si continuerà in questo modo

Corsera, Ibra si fa male di nuovo ma i piani del Milan non cambiano e per piani si intende quelli di mercato, si continuerà in questo modo, ovvero con Rebic e Leao: “Polpaccio, fuori tre settimane: salta la Juve. Si continuerà a puntare su Rebic e Leao”. Così il quotidiano per spiegare le intenzioni del Milan, alla luce di quanto accaduto ad Ibra.

AVANTI COSÌ- “Quello che filtra dal club è un messaggio forte e chiaro– si legge-non sarà questo infortunio a modificare le strategie in attacco, arriverà solo un difensore centrale. Se poi a gennaio si aprisse un’opportunità anche nel reparto avanzato è chiaro che verrebbe valutata, ma il profilo dovrebbe essere in linea con i piani: giovani di prospettiva. Niente Milik, Depay o Giroud, insomma: per adesso Pioli dovrà andare avanti con centravanti riadattati come Rebic e Leao, fin qui deludenti, sperando si diano presto una mossa”.