Ibrahimovic, stesso infortunio avuto a maggio. Cambia il polpaccio

Ibrahimovic era in procinto di rientrare a tutti gli effetti in squadra. Oggi però un nuovo infortunio terrà fuori nuovamente lo svedese

Zlatan Ibrahimovic oggi si è fermato in allenamento per una soffusione emorragica nel contesto del muscolo soleo del polpaccio sinistro. A fine maggio, lo stesso Ibrahimovic, subì lo stesso infortunio ma al polpaccio destro. In quell’occasione il campione svedese recuperò in 35 giorni. Un bilancio più veritiero su questo problema, si sarà solo dopo che verranno effettuati gli esami strumentali.

Stefano Pioli e tutta la dirigenza del Milan, è in ansia. Con tutta probabilità il Milan andrà sul mercato per cercare un big in attacco.