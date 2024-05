Pioli Napoli, trattativa in stand-by: De Laurentiis attende questo passaggio FONDAMENTALE. La situazione in vista della prossima stagione

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Stefano Pioli è l’obiettivo numero uno di De Laurentiis per la panchina del Napoli.

I primi contatti tra le parti hanno portato a una condivisione di idee e una sintonia sugli obiettivi ed è pronto un contratto biennale (con opzione per il terzo anno) a circa 4 milioni di euro a stagione per l’attuale allenatore del Milan. Al momento, però, la trattativa è in stand-by perché De Laurentiis intende prima ascoltare anche le richieste di Italiano. Inoltre, la volontà del patron partenopeo è di passare alla fase operativa della trattativa solo dopo la risoluzione del contratto che lo lega al club rossonero fino al 2025.