Gudmundsson Milan, aumenta la concorrenza per l’islandese. SPUNTA la valutazione del Genoa. I dettagli sul futuro dell’attaccante

Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini su TMW, Albert Gudmundsson in vista della sessione estiva sarà oggetto di desiderio di tanti club, anche italiani, tra cui il calciomercato Milan.

Il Genoa lo valuta più di 35 milioni di euro e l’Inter è uno dei club di Serie A che fa sul serio. Infatti, il club nerazzurro pensa all’islandese in caso di cessione di Arnautovic e per abbassare le richieste del club rossoblù avrebbero la possibilità di mettere sul piatto della bilancia Valentin Carboni. Per ora solo un’ipotesi ma che più avanti potrebbe diventare sempre più concreta.