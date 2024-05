Gallardo Milan, resta viva questa opzione per la panchina: tutti gli AGGIORNAMENTI

Gallardo Milan, resta viva questa opzione per la panchina dei rossoneri: tutti gli AGGIORNAMENTI e le novità

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha fatto il punto sugli allenatori che il Milan in queste settimane sta valutando con attenzione per sostituire al meglio Stefano Pioli. Tra questi c’è anche Marcelo Gallardo.

L’argentino, in uscita dall’Al Ittihad, resta un’opzione concreta per la panchina rossonera. Non è chiaramente il preferito della dirigenza, ma un profilo di affidamento e sul quale il club sta facendo attente valutazioni.