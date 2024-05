Theo Hernandez Bayern Monaco, ora il Milan trema per davvero: il PIANO dei bavaresi in vista dell’estate ormai alle porte

Il Bayern Monaco prepara il suo assalto a Theo Hernandez, primo nome sulla lista dei dirigenti bavaresi per sostituire Alphonso Davies (che in estate o al massimo tra un anno saluterà la Germania).

Secondo la Gazzetta dello Sport il calciomercato Milan parte per il francese da una valutazione di almeno 100 milioni di euro. Il Bayern Monaco però avrebbe i fondi e le motivazioni per convincere sia il club rossonero che il giocatore a completare in questi mesi l’operazione.