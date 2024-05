Milan Cagliari, brutte notizie per Ranieri: un giocatore a forte rischio per la sfida di San Siro. Le ULTIME sulle condizioni di Makoumbou

Brutte notizie per il Cagliari in vista della sfida contro il Milan, in programma sabato 11 maggio alle ore 20:45 a San Siro.

Secondo quanto riportato dal club rossoblù, Antoine Makoumbou si è fermato a causa di una contusione al ginocchio che oggi non gli ha permesso di allenarsi. Il franco-congolese è in forte dubbio per la partita e si aggiunge alle tante assenze a cui Claudio Ranieri dovrà fare fronte per la 36esima giornata di Serie A 23-24.