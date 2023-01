Corsa scudetto, Marchetti: «Cosa è cambiato per Spalletti? Le avversarie»

Luca Marchetti, noto giornalista di Sky, ha parlato della corsa scudetto in campionato: le sue dichiarazioni

Ospite a TMW Radio, Luca Marchetti ha parlato così della lotta scudetto in Serie A:

«È cambiato l’avversario di Spalletti. Ha avuto la fortuna quest’anno di trovare tutti gli elementi giusti al posto giusto, ma questo lo aveva già trovato soprattutto ai tempi della Roma. All’Inter aveva fatto un miracolo a portare la squadra in Champions. Questo discorso vale anche per Pioli, in questi ultimi due campionati in Serie A si sta privilegiando delle idee e dei progetti coesi piuttosto che la gestione del gruppo. La differenza in questo contesto la fanno i giocatori. Se riesci ad avere giocatori molto forti dandogli il giusto peso all’interno di una stagione molto logorante, queste situazioni possono fare la differenza. Allegri fa la differenza in una situazione del genere, così come Mourinho perché sanno gestire al meglio i loro singoli. Mettere nelle migliori condizioni i singoli di esprimersi al meglio aiuta, chi riesce a valorizzare la fase offensiva è come se giocasse un uomo in più. La differenza per questo Napoli è che le avversarie sono meno forti, il Napoli di Sarri ha affrontato una Juventus di Allegri sicuramente più forte di quella attuale».