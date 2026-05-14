Corsa Champions, derby di lunedì e polemiche: la Lega Serie A presenta ricorso al Tar

Scontro istituzionale dopo la decisione del Prefetto: il rinvio di Roma Lazio accende il dibattito sulla regolarità della Corsa Champions

La Lega Serie A ha deciso di passare alle vie legali, presentando ufficialmente ricorso al Tar contro il provvedimento del Prefetto di Roma. Al centro della disputa c’è la programmazione del derby della Capitale, fissato per lunedì alle ore 20:45 per motivi di ordine pubblico. La decisione ha sollevato forti critiche da parte della Lega, che aveva tentato una mediazione proponendo di anticipare la sfida tra Roma e Lazio alla domenica mattina.

La proposta bocciata e il nodo contemporaneità

Secondo quanto appreso dall’ANSA, la Lega aveva suggerito di disputare il match domenica alle ore 12:00, includendo nella stessa fascia oraria anche le altre sfide cruciali legate alla Corsa Champions. L’obiettivo era garantire la massima contemporaneità tra le squadre in lotta per l’Europa, evitando vantaggi competitivi derivanti dalla conoscenza dei risultati altrui. Tuttavia, tale proposta è stata giudicata «non percorribile» dalle autorità competenti, portando al mantenimento del posticipo del lunedì.

Regolarità del campionato sotto i riflettori

Il deposito del ricorso, avvenuto in serata, sottolinea la gravità della frattura tra il mondo del calcio e le istituzioni cittadine. Il timore dei vertici della Serie A è che lo slittamento della gara possa alterare gli equilibri sportivi nelle ultime e decisive giornate di campionato. Resta ora da capire se l’intervento del Tribunale Amministrativo potrà portare a un clamoroso dietrofront o se il calendario rimarrà invariato, con buona pace delle esigenze di regolarità invocate dai club coinvolti.