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Genoa Milan appesa a Roma Lazio, nuova ipotesi per l’orario del derby: si può giocare domenica alle 12:00
Genoa Milan, l’orario del match dipende dal derby della Capitale. Spunta una nuova opzione per Roma-Lazio
Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Como-Parma cinque partite e ben dieci squadre, dieci tifoserie, che ancora non sanno quando si giocherà il prossimo turno di campionato.
L’orario del derby Roma-Lazio potrebbe subire un’importante modifica nella programmazione, con l’intenzione di anticipare l’incontro a domenica 17 maggio alle ore 12:00. La Lega Serie A e la Prefettura di Roma sono infatti al lavoro per venire incontro alle esigenze di ordine pubblico in vista di una giornata ricca di eventi in città. A riportare la notizia è Sky Sport.
Il tutto posticipando l’inizio della finale degli Internazionali del Tennis di Roma alle ore 17:30. Così da consentire lo smaltimento del flusso derivante dalla stracittadina.