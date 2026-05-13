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Genoa Milan appesa a Roma Lazio, nuova ipotesi per l’orario del derby: si può giocare domenica alle 12:00

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1 ora ago

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Genoa Milan, l’orario del match dipende dal derby della Capitale. Spunta una nuova opzione per Roma-Lazio

Roma-Lazio, Juventus-Fiorentina, Genoa-Milan, Pisa-Napoli, Como-Parma cinque partite e ben dieci squadre, dieci tifoserie, che ancora non sanno quando si giocherà il prossimo turno di campionato.

L’orario del derby Roma-Lazio potrebbe subire un’importante modifica nella programmazione, con l’intenzione di anticipare l’incontro a domenica 17 maggio alle ore 12:00. La Lega Serie A e la Prefettura di Roma sono infatti al lavoro per venire incontro alle esigenze di ordine pubblico in vista di una giornata ricca di eventi in città. A riportare la notizia è Sky Sport.

Il tutto posticipando l’inizio della finale degli Internazionali del Tennis di Roma alle ore 17:30. Così da consentire lo smaltimento del flusso derivante dalla stracittadina.

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