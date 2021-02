Corsa Champions, la Lazio frena: Inzaghi deluso e durissimo con i suoi, dalle parole del tecnico probabilmente un po’ di amarezza europea

Corsa Champions, la Lazio frena: Inzaghi deluso e durissimo con i suoi, dalle parole del tecnico probabilmente un po’ di amarezza europea.

MOLTO DELUSO- «Sono molto deluso dalla reazione dopo avere subito il gol dell’1-0. Un rigore si può sbagliare, gli episodi negativi in una partita ci possono stare, ma la reazione della squadra non mi è piaciuta. Una grande squadra, che vuole inseguire determinati obiettivi deve reagire in maniera diversa. Non accetto o tollero scuse come la stanchezza, le ripercussioni della Champions, o cose di questo genere. Non ce n’è bisogno».

LASCIARSI LE SCONFITTE ALLE SPALLE- «Bisogna lasciarsi alle spalle queste due sconfitte, nelle ultime nove ne abbiamo vinte sette e perse due Oggi non ci sta questa sconfitta, delle ultime quattro partite con il Bologna è quella in cui abbiamo sofferto meno, però parliamo di un 2-0 per il Bologna. Bisogna essere bravi a voltare pagine e guardare avanti. Abbiamo tenuto bene il campo, però bisogna avere più cattiveria e più fame.

SERVONO PUNTI- «In questo momento ci servono punti, la classifica è corta. Alibi e scuse per Champions e stanchezza non ne voglio, avevamo tutte le possibilità di vincere la partita di stasera. Probabilmente se avessimo giocato altri 100 minuti non avremo segnato. E’ una sconfitta che fa male, l’abbiamo preparata nel migliore dei modo. Ora bisogna pensare alla partita con il Torino, in questo momento la squadra ha bisogno di tornare a vincere».