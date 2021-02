Lazio-Torino, match a rischio ma anche l’Inter trema: la situazione

Lazio- Torino a rischio rinvio. Il club granata è diventato un vero e proprio focolaio Covid: ecco cosa può succedere

Torino focolaio Covid. Rinviata la gara dei granata contro il Sassuolo, c’è ora da pensare a quella contro la Lazio. Come riporta Tuttosport, la squadra conta 8 contagiati (7 giocatori e un membro dello staff) dalla variante inglese, mentre il resto del gruppo si sottoporrà a due giri di tamponi a 48 ore di distanza. Solo in caso di nessun’altra positività, l’Asl1 potrà disporre la riapertura del Filadelfia – previa sanificazione – con annessa ripresa degli allenamenti.

L’ipotesi della trasferta, comunque, preoccupa e per questo l’Asl1 potrebbe decidere di non far muovere nessuno, creando una sorta di bolla. Ma cosa succederebbe se il Toro fosse bloccato nuovamente? Sicuramente uno scontro con la Lega Serie A che spingerebbe per giocare, a costo di far scendere in campo la Primavera. Si deciderà tutto nelle prossime ore, insomma, cruciali gli esiti dei tamponi.

INTER- Come riporta questa mattina Gazzetta dello sport, all’Inter la situazione non è da meno ma più che altro per quanto riguarda la dirigenza, chiaramente l’attenzione è massima anche nei confronti dei giocatori: “Cinque positivi, compreso Marotta. Ed ora sale la paura tra i giocatori”. E ancora: “Contagiati pure Antonello, Ausilio, il legale del club ed un membro dello staff”.