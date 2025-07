Allegri rivoluziona il Milan: Saelemaekers terzino destro, un’intuizione tattica per la tournée asiatica. L’indiscrezione da Milanello

Allegri, nuovo tecnico del Milan, è pronto a cambiare il ruolo di Alexis Saelemaekers: in tournée il belga verrà schierato da terzino destro

La tournée asiatica del Milan si avvicina e, con essa, le prime vere indicazioni tattiche di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, alle prese con un rebus in difesa dovuto ai movimenti di mercato e alle partenze eccellenti, sta studiando soluzioni creative per le fasce difensive. Tra le più suggestive, e su cui si sta concentrando l’attenzione di media e tifosi, spicca l’idea di arretrare Alexis Saelemaekers nel ruolo di terzino destro. Una mossa che, se confermata, potrebbe rappresentare una delle grandi novità del nuovo Milan di Allegri.

La situazione sui terzini in casa rossonera è, infatti, tutt’altro che definita. L’addio di Theo Hernandez, un pilastro della corsia mancina, ha lasciato un vuoto significativo, mentre i tentativi di rafforzamento con Archie Brown (approdato al Fenerbahce) e Maxim De Cuyper (diretto al Brighton) sono sfumati. Questo scenario ha costretto il direttore sportivo Igli Tare a un lavoro incessante per individuare i profili giusti. Tanti i nomi sul taccuino, da Guela Doué a Gutierrez, passando per Pubill, a testimonianza di una ricerca a 360 gradi. Al momento, la rosa può contare su giocatori di ruolo come Emerson Royal (il cui futuro è incerto, con un forte interesse dalla Spagna e la possibilità di una cessione estiva), Alex Jimenez e Davide Bartesaghi. Una situazione che rende le prime amichevoli in Asia un banco di prova fondamentale per Allegri.

Ed è proprio in questo contesto di necessità che emerge l’intuizione Saelemaekers. Come riportato da La Gazzetta dello Sport e ripreso da Calciomercato.com, il tecnico rossonero sembra aver individuato nell’esterno belga il profilo ideale per coprire la corsia destra. Un adattamento che, per molti, potrebbe sembrare azzardato, ma che rivela la profonda fiducia di Allegri nelle qualità poliedriche di Saelemaekers. Il giocatore, noto per la sua duttilità tattica, la grande corsa e la capacità di crossare, potrebbe trasformare un punto interrogativo in una vera e propria arma in più. La sua dedizione in fase difensiva, seppur non sia il suo ruolo naturale, è un aspetto che Allegri intende evidentemente sfruttare, magari fornendogli copertura tattica adeguata da parte del centrocampo.

La scelta di blindare Saelemaekers in questa nuova posizione non è casuale. L’allenatore livornese vede in lui non solo un jolly, ma un elemento capace di interpretare il ruolo con aggressività e di fornire costante spinta offensiva, una caratteristica fondamentale per il gioco moderno dei terzini. L’idea è quella di un giocatore che possa spostare gli equilibri non solo in fase di non possesso, ma anche nella costruzione della manovra, aggiungendo qualità e imprevedibilità sulla corsia.

Parallelamente a Saelemaekers, Allegri starebbe valutando anche l’adattamento di Tommaso Pobega sulla fascia sinistra. Sebbene Pobega sia un centrocampista e il suo futuro al Milan rimanga incerto (è considerato in uscita), l’idea di spostarlo indietro testimonia la fame di soluzioni del tecnico. Tuttavia, l’attenzione maggiore è rivolta a Saelemaekers, su cui Allegri sembra voler puntare con decisione.

In vista delle prime uscite stagionali, le scelte di Allegri saranno sotto la lente d’ingrandimento. L’esperimento Saelemaekers terzino destro è una scommessa affascinante, che potrebbe svelare nuove dinamiche tattiche e, potenzialmente, offrire al calciomercato Milan una soluzione interna efficace in un ruolo cruciale. La tournée asiatica sarà il primo banco di prova per vedere come il belga si adatterà a questa nuova veste, e se l’intuizione di Allegri si trasformerà in una delle chiavi di volta della prossima stagione rossonera.