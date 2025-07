Calciomercato Milan, Terracciano vicinissimo! Spunta la possibile data delle visite mediche

Calciomercato Milan, Terracciano vicinissimo come secondo portiere al posto di Sportiello: spunta la possibile data delle visite mediche

Il calciomercato Milan sta profondamente rivoluzionando la propria rosa in vista della prossima stagione, con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri un organico di prim’ordine, nonostante l’assenza dalle competizioni europee. Tra i vari reparti sotto l’attenta lente della dirigenza e del direttore sportivo Igli Tare, spicca la posizione del secondo portiere. I rossoneri, infatti, sono a un passo dal definire un importante accordo per un nuovo estremo difensore che andrà a ricoprire il ruolo di vice-Mike Maignan.

Pietro Terracciano: Il Prescelto per la Porta Milanista

Il cambio della guardia tra i pali, alle spalle del capitano Maignan, è ormai imminente. La scelta del Milan è ricaduta con decisione su Pietro Terracciano, attuale portiere della Fiorentina. Il suo arrivo a Milano segnerà l’addio di Marco Sportiello, che farà ritorno all’Atalanta. Qui, Sportiello si posizionerà come vice di Carnesecchi, fornendo un contributo prezioso alla Dea anche in ottica delle liste UEFA, considerando che i bergamaschi saranno impegnati nella prestigiosa Champions League. La notizia, che circola insistentemente negli ambienti calcistici, sottolinea la volontà ferrea del Milan di assicurarsi un professionista affidabile per il ruolo di portiere di riserva.

I Dettagli dell’Accordo Biennnale e la Possibile Data delle Visite Mediche

Come rivelato da Calciomercato.it, l’accordo tra il Milan e Pietro Terracciano è già ben definito. Il club di Via Aldo Rossi ha messo sul tavolo un contratto biennale, che legherà il portiere ai colori rossoneri fino al 30 giugno 2027. Terracciano percepirà uno stipendio di circa 800 mila euro a stagione. È interessante notare come questa cifra rappresenti un leggero ribasso rispetto al suo attuale ingaggio di 900 mila euro percepito a Firenze. Questa rinuncia economica da parte del portiere è una chiara manifestazione di volontà di voler sposare in pieno il progetto del Milan, abbandonando la Toscana e il ruolo di vice De Gea nella formazione viola.

L’operazione è ormai in dirittura d’arrivo, con Terracciano a un soffio dall’indossare la maglia rossonera. Le visite mediche, passaggio fondamentale prima della firma ufficiale, potrebbero addirittura avvenire già nel corso di questa settimana, rendendo l’annuncio imminente. La rapidità con cui si stanno concludendo le trattative evidenzia l’urgenza e la determinazione del Milan nel definire quanto prima la rosa per la prossima annata calcistica.

Sportiello Verso il Ritorno All’Atalanta: Una Questione di Tempo

Parallelamente, le trattative per il ritorno di Marco Sportiello all’Atalanta sono in fase avanzata. L’attuale contratto di Sportiello con i rossoneri scade il 30 giugno 2027. Il portiere ha espressamente preferito la destinazione bergamasca rispetto a quella della Cremonese, che aveva mostrato un forte interesse nei suoi confronti. All’Atalanta, Sportiello ricoprirà il ruolo di secondo portiere alle spalle di Carnesecchi. Il suo ritorno alla Dea è ormai solo una questione di tempo. Si prevede che Sportiello risolverà il suo contratto con il Milan per poter fare ritorno al club che lo ha lanciato nel calcio che conta. Questo intreccio di mercato dimostra la dinamicità e l’intenso lavoro che le dirigenze stanno portando avanti per modellare le rispettive squadre in vista dei prossimi impegni.