Xhaka Milan, clamoroso retroscena! Poteva sbarcare a Milanello a queste condizioni. Adesso...

Xhaka Milan, spunta il clamoroso retroscena: i rossoneri potevano prenderlo per circa 12 milioni di euro. Ora c’è l’Arabia Saudita

Recenti indiscrezioni da Moretto su YouTube indicano che il calciomercato Milan potrebbe aver perso un’ottima opportunità per ingaggiare il centrocampista svizzero Granit Xhaka. Nonostante precedenti voci suggerissero che un accordo da €12 milioni avrebbe potuto portare il giocatore esperto a San Siro, Moretto sostiene che l’offerta finale del Milan non ha mai superato i €10 milioni. Questo divario finanziario sembra aver spianato la strada a un club saudita, il neo promosso Neom, che è entrato in gioco, con Xhaka ora presumibilmente in trattativa avanzata per un trasferimento in Medio Oriente.

Questo sviluppo sarà senza dubbio fonte di frustrazione per molti tifosi milanisti che avevano sperato di vedere un giocatore del calibro di Xhaka rafforzare il loro centrocampo. Conosciuto per la sua leadership, la visione di gioco e il potente piede sinistro, Xhaka avrebbe portato una vasta esperienza dal suo periodo all’Arsenal e al Borussia Mönchengladbach, offrendo un significativo miglioramento in un’area cruciale del campo. La sua capacità di dettare il gioco dalle retrovie e di contribuire con contrasti e intercetti fondamentali sarebbe stata inestimabile per i Rossoneri, specialmente date le loro ambizioni di competere ai massimi livelli sia in Italia che in Europa.

La presunta differenza di €2 milioni tra l’offerta del Milan e il prezzo richiesto evidenzia i rigidi vincoli finanziari in cui il club spesso opera. Sebbene il Milan abbia fatto passi da gigante nelle ultime stagioni per diventare più stabile finanziariamente, l’incapacità di spingere per un paio di milioni in più per un giocatore della comprovata qualità di Xhaka suggerisce un approccio continuamente cauto nel mercato dei trasferimenti. Questa prudenza, sebbene comprensibile, a volte può portare a occasioni perse per assicurarsi talenti di alto livello.

Nel frattempo, l’emergere del Neom nella corsa ai trasferimenti sottolinea la crescente potenza finanziaria dei club calcistici sauditi. La Saudi Pro League sta facendo scalpore nel mercato globale dei trasferimenti, attirando numerosi giocatori di alto profilo con contratti redditizi. Il Neom, come squadra neo promossa, sembra intenzionato a fare una forte dichiarazione e a costruire una squadra competitiva fin dall’inizio. Assicurarsi un giocatore del profilo di Xhaka sarebbe un colpo importante per loro, elevando immediatamente il loro status e fornendo una solida base per la loro stagione inaugurale nella massima serie.

Per Xhaka stesso, un trasferimento in Arabia Saudita rappresenterebbe un significativo cambio di scenario e una nuova sfida dopo una lunga e proficua carriera nel calcio europeo. Sebbene alcuni possano considerarla un passo indietro in termini di intensità competitiva rispetto ai campionati europei, gli incentivi finanziari sono indubbiamente attraenti. Inoltre, l’opportunità di far parte di un campionato in sviluppo e aiutare a fondare un nuovo club come il Neom potrebbe essere una prospettiva entusiasmante per un giocatore che si avvicina alle fasi finali della sua carriera.

La saga del trasferimento di Granit Xhaka funge da microcosmo delle dinamiche in evoluzione nel panorama calcistico globale. Le tradizionali potenze europee come il Milan stanno ora affrontando una forte concorrenza da parte di campionati emergenti con un notevole sostegno finanziario. Questa tendenza costringe i club ad adattare le loro strategie, bilanciando ambizioni sportive con realtà finanziarie. Mentre il Milan continua la sua ricerca di rinforzi a centrocampo, la situazione di Xhaka probabilmente stimolerà ulteriori discussioni sulla filosofia di trasferimento del club e sulla sua capacità di competere per i migliori giocatori in un mercato sempre più competitivo. La perdita di Xhaka a favore del Neom, se confermata, sarà un boccone amaro da digerire per il Milan, ma serve anche da crudo promemoria della nuova era dei trasferimenti calcistici.