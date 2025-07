Bennacer Milan, l’algerino diventa un caso! Il centrocampista assente anche dai convocati dell’U23 rossonera. Cosa succede

Bennacer Milan, il centrocampista algerino è ormai un caso: il classe ’97 non rientra neanche nella lista dei convocati dell’U23 rossonera

Il Milan Futuro, la nuova formazione giovanile rossonera destinata a competere nella Serie C, ha dato il via al suo raduno inaugurale sotto la guida di mister Massimo Oddo. Un appuntamento atteso, che segna un passo importante nella strategia di sviluppo del club milanista, volta a far crescere i talenti emergenti e a fornire un trampolino di lancio verso la prima squadra. La lista dei convocati ha subito rivelato alcune interessanti sorprese, ma a destare maggiore attenzione è stata l’assenza di nomi di spicco, in particolare quella di Ismael Bennacer.

Tra i calciatori che si sono presentati al Centro Sportivo, spiccano i nomi di Yacine Adli, Devis Vásquez e Marko Lazetić. Tre profili di cui si è parlato molto negli ultimi mesi, dato che non rientrano chiaramente nel progetto tecnico di Massimiliano Allegri per la prima squadra. La loro presenza con il Milan Futuro, seppur temporanea e finalizzata a mantenere la forma fisica in attesa di trovare una nuova sistemazione sul mercato, evidenzia la volontà del club di gestire al meglio le proprie risorse, garantendo a questi giocatori un contesto professionale dove potersi allenare. È un segnale di organizzazione e di attenzione anche verso chi è in uscita, dimostrando che il Milan non lascia nulla al caso nella programmazione sportiva.

La lista dei convocati da Massimo Oddo per questo primo raduno include, oltre ai già citati Adli, Vásquez e Lazetić, una serie di giovani promesse e giocatori in cerca di rilancio: Branca, Coubiș, D’Alessio, Duțu, Hodzic, Magrassi, Malaspina, Minotti, Nissen, Perrucci, Quirini, Raveyre, Sandri, Sia, Șiman, Traorè, e Zukić. Si tratta di un gruppo eterogeneo, composto da calciatori con diverse esperienze e provenienze, ma tutti con l’obiettivo comune di mettersi in mostra e guadagnarsi un posto nella rosa definitiva che sarà definita al termine della sessione di mercato estivo. Il lavoro di Oddo sarà cruciale per amalgamare questo gruppo e gettare le basi per una stagione competitiva in Serie C.

Tuttavia, l’attenzione maggiore si è concentrata sulle assenze illustri. Se quella di Divock Origi era in qualche modo prevedibile, dato il suo status di giocatore ai margini della prima squadra e la ricerca attiva di un acquirente, l’assenza di Ismael Bennacer ha sollevato molti interrogativi. Il centrocampista algerino, pur avendo avuto una stagione con qualche infortunio, è considerato un elemento cardine della mediana rossonera. La sua mancata convocazione anche per il raduno della seconda squadra suggerisce con forza che il suo futuro è lontano dal calciomercato Milan. Questa situazione apre a diverse ipotesi: si sta forse definendo un trasferimento imminente per Bennacer? O è una scelta per tutelarlo in vista di una futura cessione, evitando così il rischio di infortuni in un contesto meno “rilevante” per la sua carriera al momento?

L’assenza di un elemento di tale importanza come Bennacer è un chiaro segnale che il mercato del Milan è in fermento. È plausibile che il club stia lavorando intensamente per trovare una soluzione che soddisfi sia il giocatore che le esigenze economiche della società. La sua partenza, se confermata, libererebbe un posto importante in rosa e risorse finanziarie significative per investire in nuovi profili. La gestione di un giocatore del suo calibro, con un valore di mercato elevato, richiede massima cautela e tempistiche precise.

In conclusione, il primo raduno del Milan Futuro offre uno spaccato interessante sulle dinamiche attuali del club rossonero. Tra i giocatori in attesa di nuova sistemazione e le assenze che fanno rumore, è chiaro che la sessione di mercato sarà ancora ricca di colpi di scena. La formazione di Oddo si avvia, ma la sua rosa definitiva dipenderà fortemente dalle decisioni prese sul fronte prime squadre, e in particolare dal destino di giocatori chiave come Ismael Bennacer, il cui futuro rossonero appare sempre più incerto. La fonte implicita di queste informazioni è da ricercarsi nei comunicati ufficiali del Milan o nelle notizie riportate dai principali media sportivi specializzati sul club.