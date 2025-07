Bennacer, Allegri dà l’ok alla cessione: in arrivo un’offerta per il Milan

Bennacer potrebbe lasciare il Milan nel calciomercato estivo. In arrivo un’offerta per il centrocampista

Il centrocampo del Milan potrebbe presto perdere uno dei suoi interpreti più talentuosi. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira sul suo profilo X, un club dell’Arabia Saudita sarebbe pronto a presentare un’offerta ufficiale ai rossoneri per assicurarsi le prestazioni di Ismael Bennacer. La notizia, se confermata, rappresenterebbe una svolta significativa per il calciomercato del Diavolo, soprattutto alla luce del fatto che il centrocampista algerino non rientrerebbe più pienamente nei piani del club lombardo.

Bennacer: Un Talento in Uscita da San Siro

Ismael Bennacer, il dinamico mediano classe ’97, è da anni un elemento chiave della mediana milanista. Con la sua visione di gioco, la capacità di recuperare palloni e la sua abilità nel dettare i ritmi, l’algerino ha spesso rappresentato il cervello della squadra. Tuttavia, le ultime stagioni sono state caratterizzate da alcuni infortuni che ne hanno limitato la continuità, e sembra che la dirigenza del Milan stia valutando diverse opzioni per il futuro del reparto.

La possibile partenza di Bennacer, in un momento in cui il mercato saudita si sta dimostrando particolarmente aggressivo e generoso, offrirebbe al club meneghino la possibilità di realizzare una plusvalenza importante. I fondi ottenuti dalla sua cessione potrebbero essere reinvestiti per rinforzare altri settori della squadra o per acquisire un centrocampista con caratteristiche diverse, più in linea con le nuove esigenze tattiche dell’allenatore.

Strategie di Mercato del Milan: Spazio a Nuovi Ingressi?

La decisione di mettere Bennacer sul mercato, sebbene non ancora ufficialmente annunciata dal Milan, suggerisce una chiara intenzione di rinnovamento per il centrocampo. Il direttore sportivo Geoffrey Moncada e l’amministratore delegato Giorgio Furlani potrebbero voler operare una rifondazione del reparto, cercando profili più giovani o con caratteristiche complementari a quelle già presenti in rosa.

L’arrivo di un’offerta dall’Arabia Saudita, campionato che sta attirando un numero crescente di calciatori di alto livello con proposte economiche irrinunciabili, potrebbe accelerare i tempi della trattativa. I tifosi del Milan restano in attesa di capire quali saranno le prossime mosse del club e chi potrebbe arrivare a sostituire un giocatore del calibro di Bennacer, un interprete che ha comunque lasciato un segno importante nella storia recente dei rossoneri. La finestra di mercato è appena agli inizi e le sorprese non mancheranno.