Corriere sport: “Milan, che rimonta. Effetto Ibra su Rebic”

Corriere sport, Lunedì 20 Gennaio, in taglio alto l’esultanza rossonera dopo aver segnato il goal di una vittoria incredibile

Corriere dello sport, terza vittoria consecutiva per il Milan di Pioli tra campionato e Coppa Italia, battuta anche l’Udinese ma non senza senza soffrire. Una vittoria ancora più bella per il popolo rossonero che al minuto 93 esulta come non faceva da tempo.

EFFETTO IBRA- “Milan, che rimonta. Effetto Ibra su Rebic”. Così il quotidiano di questa mattina a sottolineare l’importanza dell’approdo in squadra del campione svedese.