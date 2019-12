Corriere dello sport: “Milan in disco, è caos. E Gigio se ne va”

Corriere dello sport sul Milan, non sulla gara di Bergamo ma su quanto accaduto dopo con la questione relativa ai “festeggiamenti” post partita

Corriere dello sport sul Milan, il quotidiano racconta degli ultimi episodi post Bergamo, parlando dei festeggiamenti in discoteca, con annessa la possibilità che Donnarumma possa lasciare.

CAOS-“Milan in disco, è caos. E Gigio se ne va”. Titola così il quotidiano. E’ una vera e propria bufera social quella che si è abbattuta sui giocatori rossoneri dopo il 5 a 0 subito dall’Atalanta. Da una parte per il risultato, dall’altra per le foto in discoteca post partita. I tifosi contestano l’atteggiamento di Calabria, Kessié e Leao.

DUBBIO DONNARUMMA- Il portiere averebbe risposto freddamente alla proposta di rinnovo del contratto, in scadenza nel 2021. La Juventus resta in attesa.